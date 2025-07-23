Пятеро детей госпитализированы после вспышки инфекции в детском лагере в Миассе

Лагерь расположен на берегу озера Большой Еланчик. Деталями произошедшего массового заболевания поделились в пресс-службе ЮУЖД. По данным ведомства, на плохое самочувствие медикам пожаловались сразу 28 детей. Всех поместили в медицинский изолятор, пятерых отправили в больницу.
«Незамедлительно была проведена санитарная обработка и увеличена кратность обработки кухонного блока, спальных корпусов, территории лагеря. Руководством лагеря принято решение о досрочном завершении смены», — сообщили в ЮУЖД.
Там также подчеркнули, что лагерь прошел подготовку к летнему сезону в соответствии со всеми требованиями: там провели санитарную обработку, персонал прошел осмотры и обучение. У оздоровительного учреждения было заключение Роспотребнадзора о соответствии санитарно-эпидемиологическим нормам.
Тем временем в обстоятельствах вспышки заболевания будут разбираться следователи. После инцидента уже возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей».
В СУ СК России по Челябинской области уточнили, что на плохое самочувствие пожаловались дети в возрасте от 7 до 16 лет. У них обнаружились признаки острой кишечной инфекции.
«Состояние здоровья несовершеннолетних удовлетворительное, заболевшим оказывается медицинская помощь, деятельность лагеря временно приостановлена», — прокомментировали в региональном ведомстве.
К делу подключились и сотрудники Челябинской транспортной прокуратуры, которые проводят проверку.