Пятеро детей госпитализированы после вспышки инфекции в детском лагере в Миассе

Там также подчеркнули, что лагерь прошел подготовку к летнему сезону в соответствии со всеми требованиями: там провели санитарную обработку, персонал прошел осмотры и обучение. У оздоровительного учреждения было заключение Роспотребнадзора о соответствии санитарно-эпидемиологическим нормам.