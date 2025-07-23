Российские системы ПВО за ночь сбили 33 украинских БПЛА

Российские системы противовоздушной обороны за ночь сбили 33 украинских беспилотных летательных аппарата над шестью регионами страны. Согласно данным Минобороны РФ, наибольшее количество дронов — 12 единиц — уничтожено в небе над Тульской областью.
Воздушные цели также перехвачены над Ростовской (11 БПЛА), Нижегородской (6), Брянской (2), Курской (1) и Калужской (1) областями. Операция проводилась в период с 23:40 22 июля до 07:00 23 июля.
Напомним, что в аэропорту Нижнего Новгорода были введены временные ограничения на посадку и вылет самолетов.
Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили украинскую ДРГ.
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