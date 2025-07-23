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Под Новосибирском в мощном пожаре сгорел садовый дом

Площадь возгорания составила 274 квадратных метра.

Источник: МЧС РФ

В Новосибирском районе в садовом обществе «Лидер» минувшей ночью произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в пожарную службу в 3:20. Через 7 минут огнеборцы уже были на месте. Горел садовый дом на улице Кедровая. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

В течение полутора часов пожарные ликвидировали открытое горение на площади 274 квадратных метра. В результате пожара пострадали садовый дом, несколько хозяйственных построек и крыша соседнего дома. Спасатели не дали огню распространиться дальше.

Всего к тушению пожара было привлечено 16 человек и пять единиц техники.