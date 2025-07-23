Под Новосибирском в мощном пожаре сгорел садовый дом

В Новосибирском районе в садовом обществе «Лидер» минувшей ночью произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в пожарную службу в 3:20. Через 7 минут огнеборцы уже были на месте. Горел садовый дом на улице Кедровая. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.