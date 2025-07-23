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Китай сделал представление еврокомиссару за антироссийские санкции

Министр коммерции КНР Ван Вэньтао сделал серьезное представление еврокомиссару по торговой политике Марошу Шефчовичу в связи с включением двух китайских финансовых учреждений в 18-й пакет антироссийских санкций ЕС. Об этом сообщило Министерство коммерции Китая.

Китай выразил недовольство санкциями ЕС.

Министр коммерции КНР Ван Вэньтао сделал серьезное представление еврокомиссару по торговой политике Марошу Шефчовичу в связи с включением двух китайских финансовых учреждений в 18-й пакет антироссийских санкций ЕС. Об этом сообщило Министерство коммерции Китая.

«Европейской стороне было сделано серьезное представление в связи со включением двух китайских финансовых учреждений в санкционный список ЕС, относящийся к 18-му пакету антироссийских рестрикций», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Встреча Ван Вэньтао и Шефчовича прошла 22 июля в формате видеоконференции, где стороны обсудили торгово-экономическое сотрудничество между Китаем и ЕС. Китай выразил протест против санкций, считая их необоснованными, и призвал ЕС пересмотреть решение.

Ранее Минкоммерции КНР заявило о намерении принять «соответствующие меры» в ответ на включение китайских предприятий и финансовых организаций в 18-й пакет антироссийских санкций, введенных Европейским союзом. Китайская сторона не намерена соблюдать ограничительные меры, наложенные ЕС на Россию, и готова предпринять решительные шаги для защиты собственных интересов. Об этом сообщил президент Российско-китайского аналитического центра и заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы Сергей Санакоев в интервью изданию Pravda.Ru.