Китай сделал представление еврокомиссару за антироссийские санкции

«Европейской стороне было сделано серьезное представление в связи со включением двух китайских финансовых учреждений в санкционный список ЕС, относящийся к 18-му пакету антироссийских рестрикций», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Встреча Ван Вэньтао и Шефчовича прошла 22 июля в формате видеоконференции, где стороны обсудили торгово-экономическое сотрудничество между Китаем и ЕС. Китай выразил протест против санкций, считая их необоснованными, и призвал ЕС пересмотреть решение.