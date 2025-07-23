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Сбой интернета в Самаре 23 июля 2025: что происходит и как решить проблему

23 июля 2025 года жители Самары столкнулись с масштабными перебоями мобильного интернета.

23 июля 2025 года жители Самары столкнулись с масштабными перебоями мобильного интернета. Проблемы наблюдаются у абонентов всех крупных операторов — МТС, МегаФон и Билайн. Сбои затронули работу онлайн-платежей, навигационных сервисов и популярных приложений во всех районах города.

Причины отключения интернета в Самаре.

По данным официальных источников, перебои связаны с мерами безопасности из-за угрозы атак беспилотников. Утром 23 июля МЧС распространило экстренное предупреждение о возможных инцидентах с БПЛА. Накануне губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил о сбитых над регионом беспилотниках.

Актуальная информация от операторов.

Следить за восстановлением связи можно на официальных ресурсах:

МТС Самара;МегаФон Самара;Билайн Самара.

Альтернативные решения.

В городе организованы бесплатные Wi-Fi-зоны. Полный список доступен на сайте министерства цифрового развития региона.

Проверьте работу SMS и голосовой связи — эти сервисы чаще всего остаются доступными.

Заранее договоритесь с близкими о местах встреч на случай проблем со связью.

Финансовая безопасность.

При отключении интернета могут перестать работать:

Банковские приложения;Система быстрых платежей;Бесконтактные оплаты;Платежные терминалы.

Эксперты рекомендуют иметь при себе запас наличных (2−3 тысячи рублей) на случай непредвиденных ситуаций.

Когда восстановится интернет?

Обычно связь возвращается в течение нескольких часов после устранения угрозы. Следите за официальными объявлениями операторов и местных властей.

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