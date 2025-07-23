Сбой интернета в Самаре 23 июля 2025: что происходит и как решить проблему

Причины отключения интернета в Самаре.
Актуальная информация от операторов.
Следить за восстановлением связи можно на официальных ресурсах:
МТС Самара;МегаФон Самара;Билайн Самара.
Альтернативные решения.
В городе организованы бесплатные Wi-Fi-зоны. Полный список доступен на сайте министерства цифрового развития региона.
Проверьте работу SMS и голосовой связи — эти сервисы чаще всего остаются доступными.
Заранее договоритесь с близкими о местах встреч на случай проблем со связью.
Финансовая безопасность.
При отключении интернета могут перестать работать:
Банковские приложения;Система быстрых платежей;Бесконтактные оплаты;Платежные терминалы.
Эксперты рекомендуют иметь при себе запас наличных (2−3 тысячи рублей) на случай непредвиденных ситуаций.
Когда восстановится интернет?
Обычно связь возвращается в течение нескольких часов после устранения угрозы. Следите за официальными объявлениями операторов и местных властей.
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