Киты-убийцы мстят за раненую самку и топят корабли у берегов Европы

Ученые выдвигают гипотезу, что причиной подобного поведения стал травмированный член стаи — самка по кличке Белая Глэдис. Она могла получить ранение в результате столкновения с лодкой или из-за деятельности браконьеров. После этого Белая Глэдис якобы стала проявлять агрессию к судам и научила этому других косаток. Если первые инциденты в 2020 году происходили исключительно в районе Гибралтарского пролива, то к 2025 году нападения зафиксированы уже у берегов Франции, Испании и, по прогнозам специалистов, могут скоро распространиться на акваторию Великобритании.