Киты-убийцы мстят за раненую самку и топят корабли у берегов Европы

Нападения зафиксированы уже у берегов Франции и Испании.
У берегов Европы зафиксированы случаи нападения косаток на суда, которые, предположительно, связаны с желанием животных отомстить за раненую самку. Об этом сообщает Telegraph.
«Испанская береговая охрана спасла двух моряков после того, как их судно Azurea подверглось нападению китов у берегов страны Басков», — пишет Telegraph. Только за последние пять лет в результате подобных инцидентов было потоплено шесть судов, а общее число нападений превысило несколько десятков.
Ученые выдвигают гипотезу, что причиной подобного поведения стал травмированный член стаи — самка по кличке Белая Глэдис. Она могла получить ранение в результате столкновения с лодкой или из-за деятельности браконьеров. После этого Белая Глэдис якобы стала проявлять агрессию к судам и научила этому других косаток. Если первые инциденты в 2020 году происходили исключительно в районе Гибралтарского пролива, то к 2025 году нападения зафиксированы уже у берегов Франции, Испании и, по прогнозам специалистов, могут скоро распространиться на акваторию Великобритании.
Косатки — крупнейшие плотоядные представители семейства дельфиновых, отличающиеся высоким уровнем интеллекта и сложной социальной структурой. Обычно они не рассматривают человека как добычу, однако известны случаи проявления агрессии к судам. Подобное поведение может быть вызвано стрессом, травмами или изменениями в окружающей среде.