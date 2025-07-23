В Ташкенте на трое суток арестовали мужчину, который демонстрировал свои половые органы на борту самолёта и приставал к пассажирке

Потерпевшая сообщила, что подобные действия унизили её честь и достоинство. По её словам, мужчина продолжал приставания даже после неоднократных просьб остановиться. Свидетельницей по делу выступила стюардесса Uzbekistan Airways. Она подтвердила, что мужчина действительно был пьян и домогался пассажирки, несмотря на её протесты, и замечания бортпроводников.