В Ташкенте на трое суток арестовали мужчину, который демонстрировал свои половые органы на борту самолёта и приставал к пассажирке

Инцидент произошёл 21 июля. 40-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вёл себя крайне непристойно: приставал к другой пассажирке, касался её груди, снял с себя штаны и демонстрировал половые органы, несмотря на неоднократные требования прекратить домогательства.
Потерпевшая сообщила, что подобные действия унизили её честь и достоинство. По её словам, мужчина продолжал приставания даже после неоднократных просьб остановиться. Свидетельницей по делу выступила стюардесса Uzbekistan Airways. Она подтвердила, что мужчина действительно был пьян и домогался пассажирки, несмотря на её протесты, и замечания бортпроводников.
На суде обвиняемый признал вину, объяснив свои действия опьянением — он якобы выпил три бокала пива и не осознавал, что делает. Он заявил о раскаянии и попросил смягчить наказание.
Суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 41−1 Кодекса об административной ответственности — «сексуальные домогательства». Ему назначено наказание в виде трёх суток административного ареста.