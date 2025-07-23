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В Ташкенте на трое суток арестовали мужчину, который демонстрировал свои половые органы на борту самолёта и приставал к пассажирке

Vaib.uz (Узбекистан. 23 июля). В Ташкенте суд приговорил к трём суткам ареста пассажира рейса «Москва — Ташкент» авиакомпании Uzbekistan Airways, который совершил действия сексуального характера в отношении женщины.

Источник: Vaib.Uz

Инцидент произошёл 21 июля. 40-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вёл себя крайне непристойно: приставал к другой пассажирке, касался её груди, снял с себя штаны и демонстрировал половые органы, несмотря на неоднократные требования прекратить домогательства.

Потерпевшая сообщила, что подобные действия унизили её честь и достоинство. По её словам, мужчина продолжал приставания даже после неоднократных просьб остановиться. Свидетельницей по делу выступила стюардесса Uzbekistan Airways. Она подтвердила, что мужчина действительно был пьян и домогался пассажирки, несмотря на её протесты, и замечания бортпроводников.

На суде обвиняемый признал вину, объяснив свои действия опьянением — он якобы выпил три бокала пива и не осознавал, что делает. Он заявил о раскаянии и попросил смягчить наказание.

Суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 41−1 Кодекса об административной ответственности — «сексуальные домогательства». Ему назначено наказание в виде трёх суток административного ареста.