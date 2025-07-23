Украинцы и Запад осудили Зеленского: что не так с законом о коррупции и причем тут Россия

В то же время директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный считает, что конфликт указывает на то, что США начинают менять свой подход к украинскому вопросу. Он отметил в разговоре с «360.ru», что противостояние происходит не внутри Украины, а связано с борьбой между различными американскими структурами и их ставленниками, стремящимися к самостоятельности.