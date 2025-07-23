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Три человека пострадали в результате атаки ВСУ на Ростовскую область

Три человека пострадали в результате атаки Вооруженных сил Украины на Ростовскую область. Об этом в среду, 23 июля, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

Три человека пострадали в результате атаки Вооруженных сил Украины на Ростовскую область. Об этом в среду, 23 июля, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

Он отметил, что все пострадавшие находятся в больнице — один из них в тяжелом состоянии.

По данным Слюсаря, украинская армия атаковала Новочеркасск, Шахты, Мясниковский, Родионово-Несветайский и Аксайский районы. В Новочеркасске из-за падения обломков БПЛА начался пожар, который оперативно потушили. Помимо этого, один беспилотник упал без детонации, на дереве зависла неразорвавшаяся боевая часть.

— В течение дня ущерб будет зафиксирован муниципальными комиссиями. Окажем пострадавшим всю необходимую помощь. Желаю раненым скорейшего выздоровления, — написал Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

Силы ПВО уничтожили 33 украинских беспилотника над территорией России ночью 23 июля. Отмечается, что наибольшее количество БПЛА было сбито над Тульской областью — 12, еще 11 аппаратов нейтрализовали над Ростовской областью.

Более 10 взрывов прозвучало в пригороде Ростова-на-Дону и Таганроге. Очевидцы рассказали, что система противовоздушной обороны сработала по беспилотникам ВСУ типа «Лютый».

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