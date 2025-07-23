В офисе Обамы ответили на обвинения Трампа в госизмене

Ранее Дональд Трамп вновь обвинил бывшего президента США Барака Обаму в организации сфабрикованных обвинений о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. Об этом он сообщил на своей платформе Truth Social, подчеркнув, что к этому также были причастны бывший президент-демократ Джо Байден и экс-кандидат в президенты Хиллари Клинтон. Между тем, директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что у американских властей имеются доказательства, позволяющие выдвинуть обвинения в адрес участников предполагаемого сговора из администрации Обамы в ходе выборной кампании 2016 года, по итогам которой победу одержал Трамп.