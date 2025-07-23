Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Нижнего Новгорода сняли ограничения

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. В аэропорту Нижнего Новгорода сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации.

Источник: © РИА Новости

«Нижний Новгород (Стригино). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.