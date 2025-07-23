В аэропорту Нижнего Новгорода сняли ограничения

«Нижний Новгород (Стригино). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. В аэропорту Нижнего Новгорода сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации.
«Нижний Новгород (Стригино). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.