Установлены личности пострадавших в крупном пожаре на юге Москвы

Все пострадавшие в результате крупного пожара на юге Москвы были мигрантами. По предварительной информации, они могли снимать квартиру и подрабатывали в столице курьерами.
По данным «МК», среди 9 пострадавших трое госпитализированы с отравлением угарным газом, еще шестеро — с травмами, полученными при эвакуации: многие выпрыгивали из окна 4-го этажа, не дождавшись помощи. Пострадали 20-летний Билол Ш., 41-лентий Нодир Р., 33-летняя Хилолахон Й., 18-летний Махробжон Р., 21-летний Абдул П., 25-летний Камолиддин М., 23-летний Хусонбой Т. Личности еще двоих пострадавших и погибшей (предварительно это девушка) устанавливаются.
Одной из возможных причин пожара называется короткое замыкание при зарядке электросамоката, которые курьеры хранили в квартире.
Как сообщила руководитель пресс-службы ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова, по факту пожара проводится доследственная проверка.