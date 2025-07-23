Установлены личности пострадавших в крупном пожаре на юге Москвы

По данным «МК», среди 9 пострадавших трое госпитализированы с отравлением угарным газом, еще шестеро — с травмами, полученными при эвакуации: многие выпрыгивали из окна 4-го этажа, не дождавшись помощи. Пострадали 20-летний Билол Ш., 41-лентий Нодир Р., 33-летняя Хилолахон Й., 18-летний Махробжон Р., 21-летний Абдул П., 25-летний Камолиддин М., 23-летний Хусонбой Т. Личности еще двоих пострадавших и погибшей (предварительно это девушка) устанавливаются.