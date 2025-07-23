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Установлены личности пострадавших в крупном пожаре на юге Москвы

Все пострадавшие в результате крупного пожара на юге Москвы были мигрантами.

Все пострадавшие в результате крупного пожара на юге Москвы были мигрантами. По предварительной информации, они могли снимать квартиру и подрабатывали в столице курьерами.

По данным «МК», среди 9 пострадавших трое госпитализированы с отравлением угарным газом, еще шестеро — с травмами, полученными при эвакуации: многие выпрыгивали из окна 4-го этажа, не дождавшись помощи. Пострадали 20-летний Билол Ш., 41-лентий Нодир Р., 33-летняя Хилолахон Й., 18-летний Махробжон Р., 21-летний Абдул П., 25-летний Камолиддин М., 23-летний Хусонбой Т. Личности еще двоих пострадавших и погибшей (предварительно это девушка) устанавливаются.

Одной из возможных причин пожара называется короткое замыкание при зарядке электросамоката, которые курьеры хранили в квартире.

Как сообщила руководитель пресс-службы ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова, по факту пожара проводится доследственная проверка.