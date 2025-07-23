В Уфе двое погибли при пожаре в многоквартирном доме

В Уфе на улице Вагонной произошел крупный пожар в двухэтажном многоквартирном доме, в результате которого погибли двое жильцов. По данным МЧС Башкирии, возгорание на площади 160 квадратных метров удалось локализовать за 1 час 12 минут.
Огонь повредил кровлю и две квартиры на первом и втором этажах. При тушении пожара были обнаружены тела мужчины и женщины. Девять человек самостоятельно эвакуировались, пострадавших нет.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. На месте работают оперативные группы, устанавливаются личности погибших и причины возгорания.
Ранее сообщалось, что в Хакасии возбуждено уголовное дело за призыв к расправе над госдеятелями РФ.