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В Уфе двое погибли при пожаре в многоквартирном доме

В Уфе на улице Вагонной произошел крупный пожар в двухэтажном многоквартирном доме, в результате которого погибли двое жильцов.

В Уфе на улице Вагонной произошел крупный пожар в двухэтажном многоквартирном доме, в результате которого погибли двое жильцов. По данным МЧС Башкирии, возгорание на площади 160 квадратных метров удалось локализовать за 1 час 12 минут.

Огонь повредил кровлю и две квартиры на первом и втором этажах. При тушении пожара были обнаружены тела мужчины и женщины. Девять человек самостоятельно эвакуировались, пострадавших нет.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. На месте работают оперативные группы, устанавливаются личности погибших и причины возгорания.

Ранее сообщалось, что в Хакасии возбуждено уголовное дело за призыв к расправе над госдеятелями РФ.