В Курской области после атаки ВСУ погиб мирный житель: карта ударов 23 июля

В ночь на 23 июля с 23:40 до 07:00 по московскому времени дежурные подразделения ПВО перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотника самолетного типа. Из этого числа 12 БПЛА были ликвидированы над территорией Тульской области, 11 — над Ростовской областью, шесть — над Нижегородской областью, два — над Брянской областью, а также по одному аппарату над Курской и Калужской областями, написало Минобороны РФ в своем telegram-канале.