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В Самаре 75-летний пенсионер на «весте» влетел в 53-летнего водителя Nissan

22 июля 2025 года в 19:50 на перекрёстке улиц Тихвинская и Советской Армии произошло столкновение двух автомобилей.

22 июля 2025 года в 19:50 на перекрёстке улиц Тихвинская и Советской Армии произошло столкновение двух автомобилей. По данным ГИБДД, 75-летний водитель Lada Vesta нарушил правила проезда нерегулируемого перекрёстка, не уступив дорогу автомобилю Nissan Almera.

Lada Vesta двигалась по улице Тихвинской со стороны улицы Гастелло в направлении улицы 22 Партсъезда. Nissan Almera следовал по главной дороге — улице Советской Армии — от Ново-Садовой к Московскому шоссе. В результате столкновения 36-летний пассажир Lada Vesta получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

Сотрудники ГИБДД напоминают, что на перекрёстках неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся по главной. В данном случае улица Советской Армии является главной по отношению к улице Тихвинской.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции для оформления ДТП. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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