Хабаровчанам за передачу сим-карт посторонним грозит до трёх лет колонии

Хабаровчанам, как и жителям всей России, теперь грозит уголовная ответственность за передачу другим людям своих сим-карт и персональных данных для входа в аккаунты интернет-сервисов. Закон принят Госдумой РФ накануне, 22 июля, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Парламентскую газету».
Если передача совершена из корыстных соображений или сопровождается другими противозаконными действиями, то за этим последует наказание в виде штрафа до 700 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 3 лет.
Если при совершении преступлений использовался VPN, это будет считаться отягчающим обстоятельством.
Напомним, ранее в Комсомольске-на-Амуре полицейские задержали сотрудницу салона сотовой связи за продажу неактивного номера.