В Хабаровске будут судить банду лже-риелторов, обманувших 36 арендаторов

Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
Лидером группы был 33-летний житель Хабаровска. По данным следствия, он привлёк к схеме ещё четырёх человек в возрасте от 24 до 37 лет. Злоумышленники размещали на популярных интернет-площадках фальшивые объявления о сдаче квартир. После отклика соискателей приглашали их в офис, где заключали два договора — информационный и договор найма, якобы от лица владельца жилья.
Сумма оплаты за «услугу» составляла от 8 до 22 тысяч рублей. Вместо реальных контактов собственников арендаторам передавались номера, по которым отвечали сами мошенники. После одного разговора общение прекращалось.
С сентября 2023 по апрель 2024 года обвиняемые успели обмануть более трёх десятков человек из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Самары и Сахалинской области. Общий ущерб превысил 430 тысяч рублей. Часть денег фигуранты уже вернули. На их телефоны, ноутбуки и счета наложен арест.
Всем участникам схемы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело направлено в суд.