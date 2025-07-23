В Хабаровске будут судить банду лже-риелторов, обманувших 36 арендаторов

Лидером группы был 33-летний житель Хабаровска. По данным следствия, он привлёк к схеме ещё четырёх человек в возрасте от 24 до 37 лет. Злоумышленники размещали на популярных интернет-площадках фальшивые объявления о сдаче квартир. После отклика соискателей приглашали их в офис, где заключали два договора — информационный и договор найма, якобы от лица владельца жилья.