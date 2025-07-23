Два человека пострадали от удара молнии в Москве

Два человека пострадали от удара молнии во время грозы, прошедшей вчера по Москве. Они госпитализированы.
Как стало известно «МК», инцидент произошел в 17:20 на стройплощадке на Молодогвардейской улице. Молния поразила двоих рабочих, 33-летнего арматурщика и 34-летнего сварщика. Оба с серьезными электротравмами госпитализированы.
Еще один эпизод, связанный с грозой, произошел на юго-западе столицы. В результате затопления на одном из предприятий под напряжением оказался провод, и 30-летнего рабочего ударило током. Он поехал домой, но уже там почувствовал себя плохо и в результате был госпитализирован с электротравмой.