Два человека пострадали от удара молнии в Москве

Еще один эпизод, связанный с грозой, произошел на юго-западе столицы. В результате затопления на одном из предприятий под напряжением оказался провод, и 30-летнего рабочего ударило током. Он поехал домой, но уже там почувствовал себя плохо и в результате был госпитализирован с электротравмой.