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Два человека пострадали от удара молнии в Москве

Два человека пострадали от удара молнии во время грозы, прошедшей вчера по Москве.

Два человека пострадали от удара молнии во время грозы, прошедшей вчера по Москве. Они госпитализированы.

Как стало известно «МК», инцидент произошел в 17:20 на стройплощадке на Молодогвардейской улице. Молния поразила двоих рабочих, 33-летнего арматурщика и 34-летнего сварщика. Оба с серьезными электротравмами госпитализированы.

Еще один эпизод, связанный с грозой, произошел на юго-западе столицы. В результате затопления на одном из предприятий под напряжением оказался провод, и 30-летнего рабочего ударило током. Он поехал домой, но уже там почувствовал себя плохо и в результате был госпитализирован с электротравмой.