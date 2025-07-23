Хабаровчан, готовивших теракт, задержали в Татарстане

Сообщается, что задержанные оказывали содействие спецслужбам Украины в проведении диверсий и терактов на территории России с целью получения гражданства Украины и последующего переезда на ее территорию.
Установлено, что фигуранты дела получили от представителя главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины координаты оборудованного тайника, в котором были обнаружены взрывчатые вещества и составные части СВУ для совершения террористического акта на территории РФ.
УФСБ России по Татарстану возбуждено уголовное дело по статьям «Государственная измена в форме оказания иной помощи, направленной против безопасности Российской Федерации», «Террористический акт», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».