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Хабаровчан, готовивших теракт, задержали в Татарстане

Сотрудники управления ФСБ России по Татарстану задержали жителей Хабаровского края, готовивших теракт с использованием взрывчатых веществ.

Источник: РИА "Новости"

Сообщается, что задержанные оказывали содействие спецслужбам Украины в проведении диверсий и терактов на территории России с целью получения гражданства Украины и последующего переезда на ее территорию.

Установлено, что фигуранты дела получили от представителя главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины координаты оборудованного тайника, в котором были обнаружены взрывчатые вещества и составные части СВУ для совершения террористического акта на территории РФ.

УФСБ России по Татарстану возбуждено уголовное дело по статьям «Государственная измена в форме оказания иной помощи, направленной против безопасности Российской Федерации», «Террористический акт», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».