В Самаре 21-летний водитель Chevrolet сбил 18-летнего парня на электровелосипеде

В Самаре на улице Средне-Садовой произошло ДТП с участием автомобиля и электровелосипеда. Вечером в 23:00 21-летний водитель Chevrolet Lanos, двигаясь со стороны Ставропольской улицы, не справился с управлением и совершил наезд на электровелосипед Syccyba Monsster.
18-летний велосипедист, ехавший в том же направлении, получил травмы и был доставлен в больницу. Авария случилась напротив дома 67 на Средне-Садовой. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия.
Этот случай лишний раз напоминает, что электровелосипеды являются полноценными участниками дорожного движения. Водителям нужно быть особенно внимательными в темное время суток и соблюдать дистанцию.
—-
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.