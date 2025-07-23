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В Самаре 21-летний водитель Chevrolet сбил 18-летнего парня на электровелосипеде

В Самаре на улице Средне-Садовой произошло ДТП с участием автомобиля и электровелосипеда.

В Самаре на улице Средне-Садовой произошло ДТП с участием автомобиля и электровелосипеда. Вечером в 23:00 21-летний водитель Chevrolet Lanos, двигаясь со стороны Ставропольской улицы, не справился с управлением и совершил наезд на электровелосипед Syccyba Monsster.

18-летний велосипедист, ехавший в том же направлении, получил травмы и был доставлен в больницу. Авария случилась напротив дома 67 на Средне-Садовой. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия.

Этот случай лишний раз напоминает, что электровелосипеды являются полноценными участниками дорожного движения. Водителям нужно быть особенно внимательными в темное время суток и соблюдать дистанцию.

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