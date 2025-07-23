На экс-главу Керчи завели еще три уголовных дела

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Еще три уголовных дела возбудили в отношении бывшего главы администрации Керчи Святослава Брусакова, задержанного по делу о превышении должностных полномочий, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Брусакова задержали в конце мая текущего года. Ему было предъявлено обвинение по статье о превышении должностных полномочий. Суд заключил его под стражу на два месяца.
«Также в производстве следственного отдела УМВД России по Керчи находятся еще три уголовных дела, возбужденных в отношении Брусакова С. А. по признакам преступлений, предусмотренных п.»г«ч.3 ст. 286 УК РФ (“Превышение должностных полномочий”), ч.1 ст. 285 УК РФ (“Злоупотребление должностными полномочиями”), ч.1 ст. 285 УК РФ», — говорится в материалах.
По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, преступление, по подозрению в котором задержали Брусакова, связано с распоряжением землей муниципалитета.
Также в документах отмечается, что сотрудники администрации Керчи уже неоднократно пытались расторгнуть договор купли-продажи земельного участка, а Брусаков с ноября 2024 года отчуждал из своей собственности объекты недвижимости.
Брусаков подал в отставку 1 июля 2024 года после критики главы Крыма Сергея Аксенова состояния дел в Керчи.