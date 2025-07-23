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В Камбодже новый случай птичьего гриппа выявили у шестилетнего мальчика

Ребенок стал 13-м заболевшим в азиатской стране в этом году.

Источник: Аргументы и факты

В азиатской Камбодже выявили новый случай заражения человека птичьим гриппом H5N1. Об этом пишет местная газета Khmer Times со ссылкой на Минздрав страны.

Вирус обнаружили у шестилетнего мальчика из провинции Тбонгхмум на юго-востоке государства. В Министерстве здравоохранения подчеркнули, что медики тщательно наблюдают за ребенком и оказывают необходимое лечение.

Это уже 13-й зарегистрированный в Камбодже в этом году случай заболевания человека птичьим гриппом. Пятеро заболевших скончались, уточнил Минздрав.

Добавим, зампрезидента РАН, эпидемиолог Геннадий Онищенко ранее заявил, что вакцина от птичьего гриппа обновляется каждый год в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).