В Камбодже новый случай птичьего гриппа выявили у шестилетнего мальчика

В азиатской Камбодже выявили новый случай заражения человека птичьим гриппом H5N1. Об этом пишет местная газета Khmer Times со ссылкой на Минздрав страны.
Вирус обнаружили у шестилетнего мальчика из провинции Тбонгхмум на юго-востоке государства. В Министерстве здравоохранения подчеркнули, что медики тщательно наблюдают за ребенком и оказывают необходимое лечение.
Это уже 13-й зарегистрированный в Камбодже в этом году случай заболевания человека птичьим гриппом. Пятеро заболевших скончались, уточнил Минздрав.
Добавим, зампрезидента РАН, эпидемиолог Геннадий Онищенко ранее заявил, что вакцина от птичьего гриппа обновляется каждый год в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).