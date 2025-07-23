Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Самарой 36-летний водитель «гранты» влетел в 50-летнюю женщину на BMW

23 июля 2025 года в 12:15 в Сызрани произошло дорожно-транспортное происшествие.

23 июля 2025 года в 12:15 в Сызрани произошло дорожно-транспортное происшествие. Согласно данным ГИБДД, 36-летний водитель автомобиля LADA GRANTA нарушил правила проезда регулируемого перекрестка.

Автомобиль двигался по улице Урицкого со стороны улицы Рабочая. При выполнении поворота налево на пересечении с улицей Фрунзе водитель не предоставил преимущество встречному транспортному средству. В результате произошло столкновение с автомобилем BMW 530D, которым управляла 50-летняя женщина.

Водитель BMW 530D была доставлена в медицинское учреждение. По результатам осмотра ей рекомендовано амбулаторное лечение.

—-

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.