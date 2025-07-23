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В Челябинске 15-летний водитель мопеда пострадал после столкновения с машиной такси

В Челябинске 15-летний водитель мопеда пострадал после столкновения с машиной такси, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия около дома 55 по переулку 5-й Эльтонский.

Там произошло столкновение между автомобилем Lada Vesta, за рулем которого был мужчина 1986 года рождения, и мопедом FX City 50, управлял им подросток 2010 года рождения.

В результате несовершеннолетний получил телесные повреждения, бригадой скорой медпомощи доставлен в больницу.

Информация о происшествии направлена в подразделение полиции по делам несовершеннолетних для рассмотрения вопроса о привлечении родителей к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ.

В ГАИ напомнили, что водительское удостоверение на право управления мопедами, скутерами, мотороллерами (категория «М») может быть получено с 16-летнего возраста, мотоциклами (категория «А»), легковыми автомобилями (категория «В») — 18-летия.