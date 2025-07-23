В Челябинске 15-летний водитель мопеда пострадал после столкновения с машиной такси

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия около дома 55 по переулку 5-й Эльтонский.
Там произошло столкновение между автомобилем Lada Vesta, за рулем которого был мужчина 1986 года рождения, и мопедом FX City 50, управлял им подросток 2010 года рождения.
В результате несовершеннолетний получил телесные повреждения, бригадой скорой медпомощи доставлен в больницу.
Информация о происшествии направлена в подразделение полиции по делам несовершеннолетних для рассмотрения вопроса о привлечении родителей к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ.
В ГАИ напомнили, что водительское удостоверение на право управления мопедами, скутерами, мотороллерами (категория «М») может быть получено с 16-летнего возраста, мотоциклами (категория «А»), легковыми автомобилями (категория «В») — 18-летия.