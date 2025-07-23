Велосипед украли и сдали в комиссионку за тысячу рублей в Хабаровском крае

В Комсомольске мужчина оставил велосипед у магазина и лишился его. Полиция нашла похитителя — он сдал транспорт в комиссионный магазин и потратил деньги на еду. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В июне в полицию обратился 31-летний местный житель. Он рассказал, что оставил велосипед у входа в магазин без замка, а когда вернулся, транспорта на месте не было. Ущерб составил 25 тысяч рублей.
«Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого — 38-летнего местного жителя. Со слов мужчины, велосипед он обнаружил без защитных средств и решил забрать», — рассказали в УМВД России по Комсомольску.
Мужчина направился в комиссионный магазин. По пути он встретил знакомого и попросил воспользоваться его паспортом для оформления сдачи велосипеда. За похищенный транспорт он получил тысячу рублей и потратил на продукты.
Полиция изъяла велосипед и вернула его законному владельцу. Ущерб возмещен. Обвинение предъявлено по статье УК РФ «Кража». Мужчина находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Полиция напоминает: велосипеды и электросамокаты нужно фиксировать замками. Родителям советуют обучать детей правилам хранения личного транспорта.