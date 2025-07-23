Великий и ужасный: названы обстоятельства смерти иконы хэви-металла Оззи Осборна

Оззи Осборн, фронтмен Black Sabbath и икона хэви-метала, скончался в возрасте 76 лет. Культовый певец, который также прославился благодаря реалити-шоу The Osbournes, скончался менее чем через три недели после концерта, посвященного его выходу на пенсию.
Оззи Осборн, чей имидж «Князя тьмы» сделал его одним из самых культовых рок-фронтменов всех времен, скончался в возрасте 76 лет.
В заявлении семьи Осборнов говорится: «С такой печалью, которую невозможно передать простыми словами, мы вынуждены сообщить, что наш любимый Оззи Осборн скончался сегодня утром. Он был со своей семьей и окружен любовью. Мы просим всех уважать частную жизнь нашей семьи в это время». Причина смерти не сообщается, хотя в последние годы у Осборна были различные проблемы со здоровьем, напоминает The Guardian.
Осборн был одной из самых известных фигур в роке: новатором, чей жуткий вопль помог зародиться хэви-металлу, шоуменом, который однажды откусил голову летучей мыши прямо на сцене, наркоманом, которого злоупотребление запрещенными веществами привело к попытке убийства собственной жены, а в последнее время и звездой реалити-шоу о семейной жизни Осборнов.
Его смерть наступила менее чем через три недели после того, как он перестал выступать. Как отмечает The Guardian, 5 июля Осборн впервые с 2005 года воссоединился со своими первоначальными коллегами по группе Black Sabbath на концерте «Back to the Beginning: прощальный концерт всех звезд», в котором приняли участие одни из самых громких имен в металле.
«Я пролежал в постели шесть лет, и вы не представляете, что я чувствую», — сказал он собравшимся в тот вечер, имея в виду серьезные проблемы со здоровьем, включая болезнь Паркинсона и многочисленные операции на позвоночнике. «Благодарю вас от всего сердца».
Оззи Осборн, урожденный Джон Майкл Осборн, родился в 1948 году в Астоне, Бирмингем, в семье двух фабричных рабочих. У него было тяжелое воспитание. Он жил в относительной бедности и в возрасте 11 лет неоднократно подвергался сексуальному насилию со стороны двух мальчиков: «Это было ужасно… Казалось, это продолжалось вечно», — признавался он в интервью Mirror в 2003 году. Его также посадили в тюрьму за кражу со взломом: «Я был в этом не силен. Чертовски бесполезен», — признался он в 2014 году.
Эта индустриальная среда рабочего класса повлияла на звучание выдающегося музыкального проекта Осборна Black Sabbath, тяжелое звучание которого произвело революцию в британской рок-музыке, пишет The Guardian. «Мы хотели выразить то, что мы думали о мире в то время, — говорил басист группы Гизер Батлер в 2017 году. — Мы не хотели писать веселые поп-песни. Мы придали им индустриальный оттенок».
Названная в честь фильма ужасов Бориса Карлоффа, группа, в состав которой также вошли Тони Айомми на гитаре и Билл Уорд на барабанах, выпустила свой одноименный дебютный альбом в 1970 году, за которым последовали последующие альбомы, считающиеся краеугольными камнями жанра хэви-метал. «Paranoid» (1970) был представлен напыщенными гимнами Iron Man и War Pigs и возглавил британский альбомный чарт, в то время как какофоническое, психоделическое звучание «Master of Reality» (1971) по-прежнему оказывает огромное влияние на более медленное звучание дум-метала, подчеркивает The Guardian.
Осборн записал с группой еще пять нашумевших альбомов, но стал настолько зависим от алкоголя и наркотиков, что в 1979 году был уволен из коллектива и заменен Ронни Джеймсом Дио. В конце концов Осборн вернулся в группу для записи альбома 2013 года «13», который возглавил чарты США и Великобритании. Black Sabbath также отправились в турне, отыграв свой заключительный концерт в Бирмингеме 4 февраля 2017 года, перед воссоединением в 2025 году.
Вскоре после ухода из Black Sabbath Осборн занялся сольным творчеством и, начиная с 1980-го Blizzard of Ozz, который стал пятикратно платиновым в США, выпустил 13 студийных альбомов, самым последним из которых стал альбом 2022 года Patient Number 9.
Самый печально известный инцидент с участием Осборна произошел в 1982 году, когда он откусил голову мертвой летучей мыши, которую считал реквизитом на сцене, во время выступления в Де-Мойне, штат Айова. Позже он отправился в больницу, чтобы сделать профилактическую прививку от бешенства. Он также утверждал — и это подтвердил его бывший публицист Мик Уолл, — что откусил головы двум голубям во время мероприятия звукозаписывающего лейбла в 1981 году, которое закончилось неудачей, поскольку первоначально предполагалось выпустить птиц в знак мира.
В 80-х и 90-х годах Оззи время от времени попадал в топ-40 британских хитов, включая «Bark at the Moon» (1983) и «Perry Mason» (1995). В конце концов, в 2003 году он занял первое место с песней Changes, дуэтом со своей 40-летней дочерью Келли.
У Осборна есть еще двое детей от жены Шэрон — Джек, 39 лет, и Эйми, 41 год, и двое от первой жены, Тельмы — Джессика и Луис. Его брак с Тельмой распался из-за его алкоголизма, и позже он признался, что не помнит, как родились Джессика и Луис.
В 1982 году Осборн женился на Шэрон, которая начала руководить его сольной карьерой после того, как они познакомились тремя годами ранее. Ее деловая хватка в сочетании с его неизменной популярностью помогли им разбогатеть. Фестиваль металлической музыки Ozzfest, основанный Шэрон в 1996 году, большую часть времени гастролировал по США, а также выступал в Великобритании и Японии.
В 1989 году Оззи был арестован за попытку убийства Шэрон путем удушения ее в состоянии алкогольного опьянения. Он рассказал об этом инциденте в интервью 2007 года: «Я очнулся в этой маленькой одиночной камере, стены которой были заляпаны человеческим дерьмом, и я подумал: “Что, черт возьми, я натворил на этот раз?”… Полицейский зачитал мне листок бумаги и сказал: “Вы обвиняетесь в покушение на убийство миссис Шэрон Осборн”. Я не могу передать, что я чувствовал. Я просто оцепенел». Позже пара помирилась, но в 2016 году снова ненадолго рассталась, после того как Оззи изменил супруге со стилисткой.
Оззи и Шэрон вместе с Келли и Джеком снимались в реалити-шоу «Осборны» с 2002 по 2005 год. Захватывающий документальный сериал, в котором рассказывалось о домашней жизни семьи — с участием кинологов, «вагинальных докторов» и бесконечным потоком образных ругательств от всех желающих — сделался хитом рейтингов, а в 2002 году стал вторым в истории обладателем премии «Эмми» за выдающиеся реалити-шоу. программа.
Оззи сломал шею, ключицу и ребра в результате аварии на квадроцикле в своем доме в Бакингемшире в 2003 году. Позже Шарон сказал, что он перестал дышать на полторы минуты, «и не было пульса»; певцу также сказали, что он был практически парализован в результате несчастного случая. В 2005 году у него был диагностирован синдром Паркина, который вызывает дрожь во всем теле.
В 2013 году, после нескольких лет трезвости, Оззи признался, что пил и принимал вещества в течение полутора лет, но был полон решимости снова стать трезвенником, сказав: «Я был в очень мрачном положении и вел себя как придурок по отношению к людям, которых я люблю больше всего, к своей семье».
В 2019 году Осборн совершил свое последнее мировое турне под названием No More Tours 2. (Впервые он объявил о своем уходе из группы в 1992 году во время тура No More Tours, но позже изменил свое решение). Болезнь вынудила его отложить европейские выступления в 2020 году. «Просто кажется, что с октября все, к чему я прикасаюсь, превращается в дерьмо», — сказал он в извиняющемся заявлении — он также провел некоторое время в больнице, где проходил лечение от инфекции в руке.
В 2020 году Оззи объявил, что у него диагностирована болезнь Паркинсона, а в 2022 году перенес операцию на позвоночнике, поскольку в 2019 году упал, что усугубило более ранние травмы, полученные при катании на квадроциклах. В 2023 году он отменил турне по Великобритании и Европе из-за «физической слабости», описав «три операции, лечение стволовыми клетками, бесконечные сеансы физиотерапии и совсем недавнее новаторское кибернетическое лечение».
На фоне продолжительного лечения у Осборна началась депрессия, о чем он рассказал в интервью Guardian в мае 2025 года. «На следующее утро вы просыпаетесь и обнаруживаете, что что-то еще пошло не так. Вам начинает казаться, что это никогда не закончится», — сказал он.
На концерте Back to the Beginning, проходившем в Villa Park в Бирмингеме, Оззи Осборн воссоединился с Батлером, Айомми и Уордом для сета из четырех песен после сольного сета из пяти песен. Осборн выступал, восседая на троне, украшенном изображением летучей мыши, но при этом был очень энергичен и в какой-то момент сказал публике: «Я — Железный человек, сойдите с ума!» На концерте также выступили такие легенды, как Metallica, Slayer и Guns N" Roses.
Элтон Джон был в числе тех, кто отдал дань уважения Осборну, написав: «Он был дорогим другом и огромным первопроходцем, который обеспечил себе место в пантеоне рок-богов — настоящей легендой. Он также был одним из самых забавных людей, которых я когда-либо встречал. Я буду очень скучать по нему».