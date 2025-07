Великий и ужасный: названы обстоятельства смерти иконы хэви-металла Оззи Осборна

В 2019 году Осборн совершил свое последнее мировое турне под названием No More Tours 2. (Впервые он объявил о своем уходе из группы в 1992 году во время тура No More Tours, но позже изменил свое решение). Болезнь вынудила его отложить европейские выступления в 2020 году. «Просто кажется, что с октября все, к чему я прикасаюсь, превращается в дерьмо», — сказал он в извиняющемся заявлении — он также провел некоторое время в больнице, где проходил лечение от инфекции в руке.