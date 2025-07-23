Великий и ужасный: названы обстоятельства смерти иконы хэви-металла Оззи Осборна

В 1989 году Оззи был арестован за попытку убийства Шэрон путем удушения ее в состоянии алкогольного опьянения. Он рассказал об этом инциденте в интервью 2007 года: «Я очнулся в этой маленькой одиночной камере, стены которой были заляпаны человеческим дерьмом, и я подумал: “Что, черт возьми, я натворил на этот раз?”… Полицейский зачитал мне листок бумаги и сказал: “Вы обвиняетесь в покушение на убийство миссис Шэрон Осборн”. Я не могу передать, что я чувствовал. Я просто оцепенел». Позже пара помирилась, но в 2016 году снова ненадолго рассталась, после того как Оззи изменил супруге со стилисткой.