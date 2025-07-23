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Правительственный самолет ФРГ экстренно сел в Лейпциге

Самолет Airbus A319 направлялся из Берлина на базу в Кельне, однако вскоре после взлета в кабине загорелось предупреждающее сообщение.

Источник: Аргументы и факты

Самолёт, принадлежащий правительству Германии, совершил аварийную посадку в аэропорту Лейпцига. На борту ранее находилась министр юстиции Германии Стефани Хубиг.

Представитель ВВС Германии сообщил изданию Bild, что после десяти минут полёта пилот получил сигнал тревоги и направил самолёт в аэропорт Лейпцига для экстренной посадки. В данный момент проводится расследование инцидента.

Самолёт Airbus A319 следовал из Берлина на базу в Кельн, но вскоре после взлёта в кабине появилось предупреждающее сообщение. Пилот принял решение о посадке в аэропорту Лейпцига.

Стефани Хубиг в этот момент уже не было на борту. Утром она вылетела в Варшаву с рабочим визитом, а вечером вернулась в Берлин. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее пассажирский борт, следовавший из РФ в египетский Шарм-эль-Шейх, вернули в аэропорт Шереметьево.