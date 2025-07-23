Правительственный самолет ФРГ экстренно сел в Лейпциге

Самолёт, принадлежащий правительству Германии, совершил аварийную посадку в аэропорту Лейпцига. На борту ранее находилась министр юстиции Германии Стефани Хубиг.
Представитель ВВС Германии сообщил изданию Bild, что после десяти минут полёта пилот получил сигнал тревоги и направил самолёт в аэропорт Лейпцига для экстренной посадки. В данный момент проводится расследование инцидента.
Самолёт Airbus A319 следовал из Берлина на базу в Кельн, но вскоре после взлёта в кабине появилось предупреждающее сообщение. Пилот принял решение о посадке в аэропорту Лейпцига.
Стефани Хубиг в этот момент уже не было на борту. Утром она вылетела в Варшаву с рабочим визитом, а вечером вернулась в Берлин. В результате инцидента никто не пострадал.
Ранее пассажирский борт, следовавший из РФ в египетский Шарм-эль-Шейх, вернули в аэропорт Шереметьево.