Сбой произошел на МЦД-2, поезда в сторону Москвы следуют с задержками

Сбой произошел на МЦД-2 в среду, 23 июля, поезда в сторону Москвы следуют с задержками.
Причины задержки выясняются, передает агентство городских новостей «Москва».
После обильных дождей в Москве несколько автомобилей частично ушли под воду. В Сети появилось видео, как на Полоцкой улице затопленный внедорожник удалось вытащить только с помощью экскаватора.
Представители столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры ранее предупреждали, что из-за обильных ливней в Москве местами возможны локальные задержки наземного транспорта, некоторые маршруты могут оперативно изменить.
Кроме того, из-за погодных условий было остановлено движение составов между станциями «Багратионовская» и «Кунцевская» Филевской линии Московского метрополитена.