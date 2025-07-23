В Свердловской области школьница сломала челюсть, пытаясь повторить тренд. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.
По ее словам, в отношении девочки хотят возбудить дело о порче имущества — дорожного знака. Город, в котором произошел инцидент, не называется.
Напомним, что в Тугулыме 16-летний подросток погиб от удара током на трансформаторе. Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, для определения точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
Известно, что трагедия произошла в одном из поселков, куда юноша приехал с родственниками на дачу. А потом отпросился погулять вместе с подругой. Во время прогулки подросток залез на трансформаторную будку.