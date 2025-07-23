Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Свердловской области школьница сломала челюсть, пытаясь повторить тренд

В отношении нее хотят возбудить дело о порче имущества.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области школьница сломала челюсть, пытаясь повторить тренд. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.

По ее словам, в отношении девочки хотят возбудить дело о порче имущества — дорожного знака. Город, в котором произошел инцидент, не называется.

Напомним, что в Тугулыме 16-летний подросток погиб от удара током на трансформаторе. Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, для определения точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Известно, что трагедия произошла в одном из поселков, куда юноша приехал с родственниками на дачу. А потом отпросился погулять вместе с подругой. Во время прогулки подросток залез на трансформаторную будку.

Узнать больше по теме
Екатерина Мизулина: биография общественницы и борца за безопасный интернет
Раньше Екатерину Мизулину упоминали как дочь бывшего депутата Госдумы Елены Мизулиной. Все изменилось, когда активистка завела блог и сама набрала популярность. Подробнее о ней читайте в нашем материале.
Читать дальше