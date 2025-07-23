Брат главкома ВСУ Сырского заявил, что его родителей «облили грязью» из-за лечения в РФ

Ранее сообщалось, что главком ВСУ возобновил контакт с родителями после известий о тяжелом состоянии отца. Изначально пенсионер лечился во Владимире, но из-за отсутствия результата был переведен в Московский регион для лечения и реабилитации. По данным Shot, месяц лечения обошелся Сырскому в один миллион рублей, которые он перевел в Россию.