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Брат главкома ВСУ Сырского заявил, что его родителей «облили грязью» из-за лечения в РФ

Олег Сырский, брат главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, заявил, что их родителей «облили грязью» из-за сообщений о переводе денег на лечение отца в России. Он отказался от дальнейших комментариев.

Брат Сырского заявил, что его родителей облили грязью из-за лечения в России.

Олег Сырский, брат главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, заявил, что их родителей «облили грязью» из-за сообщений о переводе денег на лечение отца в России. Он отказался от дальнейших комментариев.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПо разные стороны баррикад: что известно об отношениях главкома ВСУ Сырского с родителями.

«Я не разговариваю с корреспондентами, потому что родителей грязью облили. Я не разговариваю, интервью я не даю», — заявил Олег Сырский в беседе с РИА Новости.

Ранее сообщалось, что главком ВСУ возобновил контакт с родителями после известий о тяжелом состоянии отца. Изначально пенсионер лечился во Владимире, но из-за отсутствия результата был переведен в Московский регион для лечения и реабилитации. По данным Shot, месяц лечения обошелся Сырскому в один миллион рублей, которые он перевел в Россию.