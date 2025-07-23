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В Ташкентской области патрульный автомобиль попал в ДТП после оформления другой аварии

Vaib.uz (Узбекистан. 23 июля). Сегодня в соцсетях распространились кадры с места ДТП, произошедшего в Ташкентской области. На видео видно два сильно повреждённых легковых автомобиля, а также служебный автомобиль ДПС с вмятинами. Пользователи поспешили предположить, что это тройное ДТП. Однако, как выяснилось позже, всё было немного иначе.

Источник: Vaib.Uz

Как сообщили в Управлении безопасности дорожного движения Ташкентской области, инцидент произошёл 23 июля около 05:00 утра на 39-м километре автодороги «Ташкент — Ош», проходящей через территорию Ахангаранского района.

Сначала на трассе столкнулись автомобили марок Gentra и Cobalt. К счастью, в результате аварии никто не пострадал.

Для оформления происшествия и обеспечения безопасности на место аварии прибыли сотрудники ДПС на служебном автомобиле Lacetti. Они припарковали патрульную машину на обочине с включёнными проблесковыми маячками.

Однако спустя некоторое время в припаркованную патрульную машину врезался грузовик марки HOWO, которым управлял 24-летний водитель. Как отмечают сотрудники УБДД, он допустил столкновение из-за неопытности и невнимательности.

Таким образом, на месте произошло не одно тройное ДТП, как посчитали пользователи соцсетей, а два отдельных инцидента. По счастливой случайности, никто не пострадал. Сейчас по обоим случаям проводится проверка соответствующими органами.