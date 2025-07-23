В Ташкентской области патрульный автомобиль попал в ДТП после оформления другой аварии

Vaib.uz (Узбекистан. 23 июля). Сегодня в соцсетях распространились кадры с места ДТП, произошедшего в Ташкентской области. На видео видно два сильно повреждённых легковых автомобиля, а также служебный автомобиль ДПС с вмятинами. Пользователи поспешили предположить, что это тройное ДТП. Однако, как выяснилось позже, всё было немного иначе.