Месть за Белую Глэдис: Косатки продолжают топить суда у берегов Европы

Инцидент произошёл у берегов Страны Басков — в Бискайском заливе. Двух моряков спасла береговая охрана Испании после того, как их судно оказалось под атакой косаток. Исследователи предполагают, что агрессивное поведение этих морских хищников может быть связано с травмой, которую самка Белая Глэдис получила либо в результате столкновения с лодкой, либо попав в сети браконьеров. Особенно тревожит специалистов расширение географии атак — хищники всё чаще встречаются у берегов Франции и Испании и могут добраться до Британии.