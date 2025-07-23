Месть за Белую Глэдис: Косатки продолжают топить суда у берегов Европы

«Первые инциденты начали происходит в 2020 году, с мая по сентябрь было зафиксировано 29 нападений, всего за пять лет было потоплено шесть судов», — отмечает издание.
Инцидент произошёл у берегов Страны Басков — в Бискайском заливе. Двух моряков спасла береговая охрана Испании после того, как их судно оказалось под атакой косаток. Исследователи предполагают, что агрессивное поведение этих морских хищников может быть связано с травмой, которую самка Белая Глэдис получила либо в результате столкновения с лодкой, либо попав в сети браконьеров. Особенно тревожит специалистов расширение географии атак — хищники всё чаще встречаются у берегов Франции и Испании и могут добраться до Британии.
Ранее на Камчатке зоозащитники начали спасательную операцию по спасению детёныша косатки, у которого на теле затянута верёвка. Верёвка, предположительно, является частью рыболовного снаряжения или морского мусора и врезается в кожу растущего малыша, причиняя ему боль.