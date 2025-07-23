В Ялте вспыхнул лесной пожар

«Ночью поступило сообщение о возгорании лесной подстилки в районе лесного массива горы Иограф. Через 3,5 часа была объявлена локализация на площади 4700 квадратных метров», — говорится в сообщении.
На месте работают сотрудники МЧС России и «Заповедного Крыма». В целом в ликвидации пожара задействованы от РСЧС 74 человек и 24 единицы техники, из них от МЧС России — 43 человека, 13 единиц техники.
На месте пожара продолжается окарауливание для ликвидации вновь возникших очагов", — добавили в ведомстве.