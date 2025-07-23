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В Ялте вспыхнул лесной пожар

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл — РИА Новости Крым. В Ялте в районе лесного массива горы Иограф ночью вспыхнул пожар, по состоянию на утро среды возгорание локализовано на площади 0,47 гектара. Об этом сообщает пресс-служба крымского главка МЧС России.

«Ночью поступило сообщение о возгорании лесной подстилки в районе лесного массива горы Иограф. Через 3,5 часа была объявлена локализация на площади 4700 квадратных метров», — говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники МЧС России и «Заповедного Крыма». В целом в ликвидации пожара задействованы от РСЧС 74 человек и 24 единицы техники, из них от МЧС России — 43 человека, 13 единиц техники.

На месте пожара продолжается окарауливание для ликвидации вновь возникших очагов", — добавили в ведомстве.