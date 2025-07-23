Никитин: ВСУ пытались ударить по промышленным объектам в Нижегородской области

Вооруженные силы Украины предприняли попытку с помощью нескольких беспилотников атаковать промышленные объекты в Нижегородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
По словам главы Нижегородской области, все произошло ночью в среду, 23 июля.
«Задействованные силы и средства успешно отразили атаку», — написал глава региона, добавив, что, согласно предварительным данным, пострадавших нет.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны (ПВО) российской армии ликвидировали 51 украинский беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России с 21:00 до 23:40 мск 22 июля.
А сутками ранее российские силы противовоздушной обороны уничтожили 35 беспилотников Вооруженных сил Украины.