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Никитин: ВСУ пытались ударить по промышленным объектам в Нижегородской области

Власти Нижегородской области сообщили об отражении атаки дронов ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы Украины предприняли попытку с помощью нескольких беспилотников атаковать промышленные объекты в Нижегородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

По словам главы Нижегородской области, все произошло ночью в среду, 23 июля.

«Задействованные силы и средства успешно отразили атаку», — написал глава региона, добавив, что, согласно предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны (ПВО) российской армии ликвидировали 51 украинский беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России с 21:00 до 23:40 мск 22 июля.

А сутками ранее российские силы противовоздушной обороны уничтожили 35 беспилотников Вооруженных сил Украины.