Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из-за смертельного пожара в уфимской Нижегородке завели уголовное дело

В Уфе завели дело из-за гибели двух человек в пожаре на улице Вагонной.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе завели уголовное дело из-за гибели двух человек в пожаре в двухэтажном жилом доме на улице Вагонной. Расследование, как сообщает пресс-служба Следственного комитета Башкирии, по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Трагедия произошла вчера вечером. Во время тушения пожара сотрудники МЧС обнаружили тела мужчины и женщины, личности которых в настоящее время устанавливаются.

На месте происшествия работают сотрудники СК, МВД и МЧС. Проводится осмотр места происшествия, назначаются судебные экспертизы, опрашиваются свидетели. Устанавливаются точные обстоятельства трагедии и причины возгорания.

Расследование уголовного дела взято на особый контроль руководством следственного управления.

Ранее прокуратура Башкирии сообщила, что взяла на контроль расследование причин смертельного пожара.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.