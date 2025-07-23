Из-за смертельного пожара в уфимской Нижегородке завели уголовное дело

В Уфе завели уголовное дело из-за гибели двух человек в пожаре в двухэтажном жилом доме на улице Вагонной. Расследование, как сообщает пресс-служба Следственного комитета Башкирии, по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».