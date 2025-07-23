Из-за смертельного пожара в уфимской Нижегородке завели уголовное дело

В Уфе завели уголовное дело из-за гибели двух человек в пожаре в двухэтажном жилом доме на улице Вагонной. Расследование, как сообщает пресс-служба Следственного комитета Башкирии, по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».
Трагедия произошла вчера вечером. Во время тушения пожара сотрудники МЧС обнаружили тела мужчины и женщины, личности которых в настоящее время устанавливаются.
На месте происшествия работают сотрудники СК, МВД и МЧС. Проводится осмотр места происшествия, назначаются судебные экспертизы, опрашиваются свидетели. Устанавливаются точные обстоятельства трагедии и причины возгорания.
Расследование уголовного дела взято на особый контроль руководством следственного управления.
Ранее прокуратура Башкирии сообщила, что взяла на контроль расследование причин смертельного пожара.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.