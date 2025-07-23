Два пожара в банях зафиксировали за сутки в Самарской области

21 июля 2025 года в Самарской области произошло два возгорания в банных помещениях. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
Первый инцидент случился в частном доме поселка Зубчаниновка. Огонь повредил баню площадью 15 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.
Второй пожар произошел в селе Красный Яр. Возгорание охватило парную площадью 30 квадратных метров. В ходе тушения пожарным пришлось эвакуировать трех человек.
По данным ведомства, с начала 2025 года в регионе зарегистрировано 284 случая возгорания в банях. В этих происшествиях погибли два человека, еще двое получили травмы.
Основными причинами пожаров специалисты называют нарушения правил эксплуатации печного оборудования и неисправности электропроводки. МЧС напоминает о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности при использовании бань и саун.
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