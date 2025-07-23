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ФСБ предотвратила теракт на Кубани

КРАСНОДАР, 23 июл — РИА Новости. В Краснодарском крае задержали исламиста, который собирался поджечь общежитие одного из нефтеперерабатывающих заводов, сообщило региональное управление ФСБ.

«Предотвращен террористический акт, планировавшийся гражданином одной из стран Центральноазиатского региона по заданию международной террористической организации на промышленном объекте нефтепереработки региона», — говорится в релизе.

В ведомстве уточнили, что задержанный по заданию куратора приготовил «коктейль Молотова», чтобы поджечь общежитие. После этого он хотел выехать в Афганистан и присоединиться там к террористической группировке.

Видеозапись преступления предполагалось распространять в интернете «с целью устрашения населения», добавили в УФСБ.

Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о гражданине Узбекистана.

Против него возбудили уголовное дело о приготовлении к преступлению, теракте и участии в террористической организации. Суд отправил задержанного под стражу.