ФСБ предотвратила теракт на Кубани

«Предотвращен террористический акт, планировавшийся гражданином одной из стран Центральноазиатского региона по заданию международной террористической организации на промышленном объекте нефтепереработки региона», — говорится в релизе.
В ведомстве уточнили, что задержанный по заданию куратора приготовил «коктейль Молотова», чтобы поджечь общежитие. После этого он хотел выехать в Афганистан и присоединиться там к террористической группировке.
Видеозапись преступления предполагалось распространять в интернете «с целью устрашения населения», добавили в УФСБ.
Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о гражданине Узбекистана.
Против него возбудили уголовное дело о приготовлении к преступлению, теракте и участии в террористической организации. Суд отправил задержанного под стражу.