ФСБ предотвратила теракт на Кубани, где исламист хотел поджечь общежитие завода

ФСБ предотвратила теракт на Кубани, где исламист из Центральной Азии планировал поджечь общежитие нефтезавода.
— Следственным отделом управления в отношении задержанного возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205.5 УК России, — цитирует силовиков ТАСС.
Видео задержания публикует РИА Новости.
В Северной Осетии задержали двух 15-летних подростков, подозреваемых в подготовке теракта против сотрудников правоохранительных органов.
Ранее ФСБ задержала в Крыму агента украинских спецслужб, который планировал совершить теракт с применением беспилотного летательного аппарата в День России.