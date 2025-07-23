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ФСБ предотвратила теракт на Кубани, где исламист хотел поджечь общежитие завода

ФСБ предотвратила теракт на Кубани, где исламист из Центральной Азии планировал поджечь общежитие нефтезавода.

ФСБ предотвратила теракт на Кубани, где исламист из Центральной Азии планировал поджечь общежитие нефтезавода.

— Следственным отделом управления в отношении задержанного возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205.5 УК России, — цитирует силовиков ТАСС.

Видео задержания публикует РИА Новости.

В Северной Осетии задержали двух 15-летних подростков, подозреваемых в подготовке теракта против сотрудников правоохранительных органов.

Ранее ФСБ задержала в Крыму агента украинских спецслужб, который планировал совершить теракт с применением беспилотного летательного аппарата в День России.