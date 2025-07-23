«Остановить геноцид»: круизный лайнер воюющей страны развернули из-за акции протеста

Израильский круизный лайнер отвернул от греческого острова в связи с проводимой там акцией протеста против войны в секторе Газа. Туристов на Сиросе встречали плакатами с надписью «Остановите геноцид» и не давали им сойти на берег.
Круизный лайнер, перевозивший израильских туристов, был вынужден изменить маршрут на Кипр после того, как его развернули у греческого острова Сирос после акции протеста у причала в связи с войной в Газе, пишет The Guardian.
Около 1600 израильских пассажиров, находившихся на борту судна Crown Iris, не смогли сойти на берег из соображений безопасности, когда более 300 демонстрантов на греческом острове дали понять, что они недовольны ведением Израилем войны и обращением с палестинцами в Газе. Рядом с палестинскими флагами был поднят большой баннер с надписью «Остановить геноцид».
В заявлении протестующих также говорилось о все более тесных «экономических, технологических и военных» отношениях Греции с Израилем. «Как жители Сироса, но в большей степени как люди, мы предпринимаем действия, которые, как мы надеемся, будут способствовать прекращению разрушений в результате геноцидальной войны, происходящей в нашем районе», — говорится в заявлении.
По словам очевидцев, некоторые пассажиры судна отреагировали на это поднятием израильских флагов и скандированием патриотических лозунгов, пишет The Guardian.
Израильская судоходная компания Mano Maritime, управляющая судном, подтвердила инцидент: «Судно прибыло на Сирос, столкнулось с демонстрацией пропалестинских сторонников, и пассажиры застряли на борту без разрешения на высадку».
Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар связался со своим греческим коллегой Джорджем Герапетритисом по поводу инцидента, подтвердило министерство иностранных дел Греции. Никаких подробностей их беседы не разглашается.
В последние годы, подчеркивает The Guardian, Греция стала популярной среди израильских туристов, что отражает все более тесные связи между двумя средиземноморскими странами.
Хотя последняя акция протеста завершилась без пострадавших и арестов, этот эпизод продемонстрировал растущее беспокойство в Греции по поводу действий Израиля в секторе Газа. По всей стране распространились антиизраильские граффити, а также надписи в поддержку палестинцев.