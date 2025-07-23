«Остановить геноцид»: круизный лайнер воюющей страны развернули из-за акции протеста

В заявлении протестующих также говорилось о все более тесных «экономических, технологических и военных» отношениях Греции с Израилем. «Как жители Сироса, но в большей степени как люди, мы предпринимаем действия, которые, как мы надеемся, будут способствовать прекращению разрушений в результате геноцидальной войны, происходящей в нашем районе», — говорится в заявлении.