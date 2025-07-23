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В отношении бывшего главы администрации Керчи завели еще три уголовных дела

Ранее Святославу Брусакову было предъявлено обвинение по статье о превышении должностных полномочий.

Источник: Аргументы и факты

В отношении бывшего главы администрации Керчи Святослава Брусакова, который был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий, возбуждено ещё три уголовных дела, сообщает РИА Новости.

Согласно информации, предоставленной следственным отделом УМВД России по Керчи были возбуждены уголовные дела по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Злоупотребление должностными полномочиями» УК РФ.

По информации источника, преступление, в котором подозревается Брусаков, связано с распоряжением землёй муниципалитета.

В мае текущего года появилась информация о том, что бывший чиновник был взят под стражу на два месяца.