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ФСБ предотвратила теракт на промышленном объекте Кубани

Исламист хотел поджечь общежитие завода в Краснодарском крае, его задержала ФСБ.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли террористический акт на стратегически важном объекте нефтеперерабатывающей промышленности в Краснодарском крае. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

По данным ведомства, оперативными мероприятиями был своевременно выявлен исламист из центральной Азии, планировавший поджечь общежитие завода.

Прежде Федеральная служба безопасности России обнародовала видео задержания группы украинских диверсантов, планировавших совершение терактов на территории ДНР и Ярославской области. Как следует из опубликованных видеоматериалов, задержанные действовали по указаниям кураторов из украинских спецслужб.