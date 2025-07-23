В Минусинске мать осудят за гибель дочери во время купания

Завершено расследование уголовного дела против 24-летней жительницы Минусинска, которую обвиняют в том, что по ее вине погибла ее 9-месячная дочь. Дело будет передано в суд.
Следствие установило, что трагедия произошла вечером 27 июня 2025 года в частном доме в дачном поселке «Колос». Мать купала в ванной двух своих маленьких детей — двух лет и девяти месяцев. Оставив малышей без присмотра, она пошла мыть посуду на кухню, включив громкую музыку.
Через некоторое время она услышала крик старшего ребенка и бросилась в ванную. Там она увидела, что младшая дочь находится под водой и не подает признаков жизни. Женщина попыталась реанимировать девочку и вызвала скорую помощь, но спасти ребенка не удалось.
Медицинская экспертиза показала, что причиной смерти младенца стало утопление.
Мать признала свою вину в случившемся. Ей предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности (статья 109 часть 1 Уголовного кодекса). Теперь ее судьбу решит суд.
Как ранее писал «МК в Красноярске», в Канске возбуждено дело из-за вандализма на воинском захоронении. Следователи уже осмотрели место происшествия и назначили экспертизу.