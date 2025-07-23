В Минусинске мать осудят за гибель дочери во время купания

Через некоторое время она услышала крик старшего ребенка и бросилась в ванную. Там она увидела, что младшая дочь находится под водой и не подает признаков жизни. Женщина попыталась реанимировать девочку и вызвала скорую помощь, но спасти ребенка не удалось.