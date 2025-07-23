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В Новороссийске нашли сбежавших из дома школьников

Сбежавшие из дома школьники в Новороссийске украли ноутбук.

Источник: Комсомольская правда

В Новороссийске нашли сбежавших из дома школьников. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Краснодарскому краю.

Напомним, 12-летний и 10-летний мальчики пропали 21 июля. Школьники ушли из дома, но так и не вернулись.

В городе начались поиски. Вскоре полицейские нашли детей в Южном районе Новороссийска. Оказалось, что сбежавшие школьники украли ноутбук.

«С детьми и их родителями проведена профилактическая работа в подразделении по делам несовершеннолетних. Украденный ноутбук изъят и будет передан владельцу», — сообщили в региональном управлении МВД.

Мальчиков поместили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.

«Родитель одного из детей будет привлечен к ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ “Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних”», — добавили в полиции Кубани.