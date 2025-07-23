В Новороссийске нашли сбежавших из дома школьников

«Родитель одного из детей будет привлечен к ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ “Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних”», — добавили в полиции Кубани.