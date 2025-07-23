ФСБ предотвратила в Кубани теракт на промышленном объекте нефтепереработки

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ предотвратили теракт на промышленном объекте нефтепереработки в Краснодарском крае, сообщили в региональном управлении ФСБ.
Силовики задержали гражданина одной из стран Центральной Азии, которого подозревают в подготовке указанной атаки. По данным ФСБ, мужчина действовал по заданию куратора из международной террористической организации и намеревался поджечь здание общежития на территории этого предприятия.
После совершения нападения фигурант расследования планировал выехать в Афганистан и вступить в ряды радикальной группировки. Кроме того, организаторы предотвращённого теракта собирались разместить в Сети видеозапись атаки в целях устрашения граждан.
Против мужчины возбудили дело о приготовлении к преступлению, теракте и участии в деятельности террористической организации.
«Следственным отделом управления в отношении задержанного возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205.5 УК России», — уточнили в ведомстве.
Суд отправил его под стражу.
Напомним, ранее ФСБ задержала троих пособников спецслужб Украины, действовавших в ДНР, Ярославской и Липецкой областях. Они занимались подготовкой терактов, передавали сведения о ВС России и пытались вовлечь граждан в террористическую деятельность.