В Калининском районе ребенок, оставшись один дома, выпал через форточку

В Северной столице следователи проверяют обстоятельства падения ребенка из окна. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Санкт-Петербургу.
Утверждается, что трагедия произошла 22 июля 2025 года в Калининском районе города. По предварительным данным, мальчик остался дома без присмотра, забрался на подоконник и выпал через открытую форточку.
Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии. Следственный комитет проводит процессуальную проверку и выясняет все обстоятельства случившегося.
В ведомстве напомнили родителям, что даже несколько секунд внимания могут помочь избежать печальных последствий.