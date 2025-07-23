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В Калининском районе ребенок, оставшись один дома, выпал через форточку

Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии.

В Северной столице следователи проверяют обстоятельства падения ребенка из окна. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Санкт-Петербургу.

Утверждается, что трагедия произошла 22 июля 2025 года в Калининском районе города. По предварительным данным, мальчик остался дома без присмотра, забрался на подоконник и выпал через открытую форточку.

Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии. Следственный комитет проводит процессуальную проверку и выясняет все обстоятельства случившегося.

В ведомстве напомнили родителям, что даже несколько секунд внимания могут помочь избежать печальных последствий.