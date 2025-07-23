ФСБ предотвратила теракт на нефтезаводе на Кубани

Сотрудники управления ФСБ по Краснодарскому краю предотвратили теракт на нефтезаводе на Кубани. Его планировал совершить иностранец — гражданин одной из стран Центральной Азии.
Известно, что подозреваемый изготовил зажигательные смеси по типу «коктейля Молотова». Задержанный планировал поджечь общежитие одного из нефтеперерабатывающих предприятий. После теракта он собирался выехать в Афганистан и вступить в ряды международной террористической организации.
Но совершить задуманное не успел, так как был задержан. В отношении иностранца возбуждено уголовное дело. В настоящее время он находится в заключении под стражей, сообщили в пресс-службе УФСБ по Краснодарскому краю.