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В Красноярске на экс-руководителей дорожной организации завели уголовное дело

Бывшие сотрудники «КрайДЭО» могли незаконно получить больше полумиллиона рублей отпускных выплат.

Источник: Следственный комитет РФ

В Красноярске бывшие руководители дорожной организации могли незаконно получить более полумиллиона рублей отпускных выплат.

В региональном Следственном комитете уточнили, что уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере» завели по материалам ФСБ.

Подозреваемые — первый заместитель и заместитель генерального директора по обеспечению акционерного общества «Краевая дорожно-эксплуатационная организация» («КрайДЭО»).

По версии следствия, в марте 2025 года они сфальсифицировали график отпусков для незаконного получения выплат заместителем гендиректора, который из-за предстоящего увольнения не имел на них права.

Таким образом, мужчина получил около 580 тысяч рублей.

Сотрудники правоохранительных органов обыскали жильё подозреваемых и изъяли более полумиллиона рублей.

Экс-дорожников задержали, решается вопрос об избрании им меры пресечения на время следствия.