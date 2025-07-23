В Красноярске на экс-руководителей дорожной организации завели уголовное дело

В Красноярске бывшие руководители дорожной организации могли незаконно получить более полумиллиона рублей отпускных выплат.
В региональном Следственном комитете уточнили, что уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере» завели по материалам ФСБ.
Подозреваемые — первый заместитель и заместитель генерального директора по обеспечению акционерного общества «Краевая дорожно-эксплуатационная организация» («КрайДЭО»).
По версии следствия, в марте 2025 года они сфальсифицировали график отпусков для незаконного получения выплат заместителем гендиректора, который из-за предстоящего увольнения не имел на них права.
Таким образом, мужчина получил около 580 тысяч рублей.
Сотрудники правоохранительных органов обыскали жильё подозреваемых и изъяли более полумиллиона рублей.
Экс-дорожников задержали, решается вопрос об избрании им меры пресечения на время следствия.