В Черемховском районе 56-летняя женщина погибла на пожаре в собственном доме. Ночью в службу спасения позвонили соседи и сообщили, что горит жилая постройка на улице Солнечной. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МЧС России по Иркутской области.
— Когда приехала первая группа сотрудников МЧС, дом был полностью окутан огнем, обрушилась кровля веранды. Пламя могло перейти на три соседних дома, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Те, кто были рядом с местом происшествия рассказали спасателям, что внутри здания находится 56-летняя женщина. Ее обнаружили без признаков жизни, когда разбирали и тушили строительные конструкции. Пожар затронул 45 квадратных метров. Предварительная причина — короткое замыкание электропроводки.
Ранее КП-Иркутск сообщила, что в Зиминском районе третий день устраняют последствия ураганного ветра.