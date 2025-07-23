В Черемховском районе 56-летняя женщина погибла на пожаре в собственном доме. Ночью в службу спасения позвонили соседи и сообщили, что горит жилая постройка на улице Солнечной. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МЧС России по Иркутской области.