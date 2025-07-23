В убийстве заподозрили отца: девятилетняя девочка найдена утопленной в пруду

Девятилетняя девочка из Монреаля, найденная в пруду на севере штата Нью-Йорк, утонула в результате убийства, утверждают власти.
Согласно предварительным результатам вскрытия, опубликованным во вторник, 9-летняя девочка из Канады, найденная мертвой в пруду на севере штата Нью-Йорк, после того, как ее отец сообщил о ее пропаже, утонула.
Как сообщает Associated Press, 45-летний Лучано Фраттолин из Монреаля был обвинен в убийстве и сокрытии трупа своей дочери Мелины Фраттолин. В понедельник канадец не признал себя виновным и содержался в окружной тюрьме.
Фраттолин позвонил в службу спасения 911 в субботу вечером и сообщил, что его дочь пропала со стоянки возле Лейк-Джорджа, курортного городка в регионе Адирондак. Позже он рассказал властям, что якобы некие двое мужчин силой усадили его дочь в белый фургон, сообщает полиция штата Нью-Йорк.
Власти объявили тревогу и обратились к общественности за помощью в поисках пропавшей малышки. Но следователи заметили несоответствия в показаниях отца и в конечном итоге пришли к выводу, что нет никаких доказательств того, что девочка была похищена.
Команда лесничих штата обнаружила тело девочки в воскресенье днем на мелководье пруда в лесах Тикондероги, примерно в 48 километрах к северу от озера Джордж. В уголовном иске говорилось, что Фраттолин спрятал ее тело под бревном.
Согласно предварительным результатам вскрытия, причиной смерти была «асфиксия в результате утопления», и полиция штата квалифицировала это как убийство. Окончательные результаты вскрытия еще не получены, отмечает Associated Press.
Полиция сообщила, что отец и дочь с 11 июля отдыхали в США и должны были вернуться в Монреаль в эти выходные. По словам полиции, девочка жила со своей матерью, которая с 2019 года живет отдельно от Лучано Фраттолина.
Расследование обстоятельств смерти девочки продолжается.