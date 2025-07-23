В Екатеринбурге детсад выплатит компенсацию за травму малыша

В Екатеринбурге детский сад выплатит родителям воспитанника 200 тысяч рублей за травму, которую ребенок получил в учреждении. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».
Родители ребенка обратились в прокуратуру после того, как воспитатель детского сада № 43 оставила детей после прогулки без присмотра. В это время один из воспитанников толкнул другого, мальчик упал и ударился лбом о скамейку.
Ребенка увезли в ДГКБ № 9, где врачи поставили ему диагноз «ушибленная рана лобной области». Мальчик испытал сильный стресс, после этого он страдал от головных болей и бессонницы.
По этой ситуации прокуратура обратилась в Верх-Исетский районный суд, который постановил, что детский сад должен выплатить семье 200 тысяч рублей.