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В Екатеринбурге детсад выплатит компенсацию за травму малыша

У ребенка остался шрам после травмы в детском саду № 43 в Екатеринбурге.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге детский сад выплатит родителям воспитанника 200 тысяч рублей за травму, которую ребенок получил в учреждении. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».

Родители ребенка обратились в прокуратуру после того, как воспитатель детского сада № 43 оставила детей после прогулки без присмотра. В это время один из воспитанников толкнул другого, мальчик упал и ударился лбом о скамейку.

Ребенка увезли в ДГКБ № 9, где врачи поставили ему диагноз «ушибленная рана лобной области». Мальчик испытал сильный стресс, после этого он страдал от головных болей и бессонницы.

По этой ситуации прокуратура обратилась в Верх-Исетский районный суд, который постановил, что детский сад должен выплатить семье 200 тысяч рублей.